الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستقبل وطن: مصر وفرت كل سبل الحماية لرعاياها فى السودان

السودان
السودان

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن العلاقة التي تربط مصر والسودان تاريخية والجهود التي نراها لعودة المصريين من السودان لابد أن نثمنها ونحييها لأنها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية برعاياها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للرعايا المصريين، مشيراً إلى أن الدولة تحركت قبل ذلك لإجلاء رعاياها في ليبيا واليمن وأفغانستان وأوكرانيا حتى خلال فترة كورونا رغم إغلاق الدول، فإن الطائرات المصرية جابت العديد من الدول لإجلاء المصريين.

 

 نهج الدولة المصرية في حماية مواطنيها

وتابع، أن هناك تعاون من كل جهات الدولة وهذا نهج للدولة المصرية في حماية مواطنيها مما يؤكد قدرة الدولة وحجمها والذي كان محل إشادة من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة أمنت حدودها خلال السنوات الأخيرة ونجحت في حماية مواطنيها بالداخل ولكنها لم تنس أبنائها بالخارج.

 

وأشار إلى أن الوضع في السودان لا يخفى على القيادة السياسية ومصر حريصة على الدولة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى. 

مستقبل وطن عودة المصريين قدرة الدولة حماية مواطنيها الدولة المصرية

مواد متعلقة

أحد العائدين من السودان: "شوفنا الموت بعنينا واتكتبلنا عمر جديد"

إحدى العائدات من السودان: الجيش المصرى أنقذنا وتحية شكر للرئيس السيسى

وصول طائرة إجلاء هندية من السودان إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية فى جدة

وزير الخارجية: مصر لا تؤمن بوجود حل عسكرى للأزمة فى السودان

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-4-2023 فى مصر

أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة جعلتنى أكتسب مهارات جديدة

نيفين منصور تكشف تفاصيل قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

هل ستنجح مبادرة إيجاد الأفريقية فى إنهاء الأزمة السودانية؟

أحمد عبدالعزيز عن مشاركته في الكتيبة 101: لا أبخل أن أشارك فى الأعمال الوطنية بأى شكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء