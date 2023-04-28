مستقبل وطن: مصر وفرت كل سبل الحماية لرعاياها فى السودان

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن العلاقة التي تربط مصر والسودان تاريخية والجهود التي نراها لعودة المصريين من السودان لابد أن نثمنها ونحييها لأنها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية برعاياها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للرعايا المصريين، مشيراً إلى أن الدولة تحركت قبل ذلك لإجلاء رعاياها في ليبيا واليمن وأفغانستان وأوكرانيا حتى خلال فترة كورونا رغم إغلاق الدول، فإن الطائرات المصرية جابت العديد من الدول لإجلاء المصريين.

نهج الدولة المصرية في حماية مواطنيها

وتابع، أن هناك تعاون من كل جهات الدولة وهذا نهج للدولة المصرية في حماية مواطنيها مما يؤكد قدرة الدولة وحجمها والذي كان محل إشادة من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة أمنت حدودها خلال السنوات الأخيرة ونجحت في حماية مواطنيها بالداخل ولكنها لم تنس أبنائها بالخارج.

وأشار إلى أن الوضع في السودان لا يخفى على القيادة السياسية ومصر حريصة على الدولة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى.