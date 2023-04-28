الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة ندى ثابت تشيد بجهود الدولة في إجلاء المصريين العالقين بالسودان

المصريين العالقين
المصريين العالقين في السودان

أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في إجلاء المصريين العالقين في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة السودان الشقيقة.        

وقالت "ثابت"  في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية تعاملت بحكمة شديدة مع ملف الأزمة السودانية، وهذا ما يميز الدبلوماسية المصرية صاحبة التاريخ العريق المشرف، موضحة أن مصر منذ بداية الأزمة في السودان وهي تبذل قصارى جهدها لتهدئة الأوضاع هناك، والوصول إلى حل سلمي يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع السوداني.    

وأضافت عضو مجلس النواب، أن جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية نجحت في إجلاء المصريين العالقين في السودان، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، موضحةً أن مصر كانت من أوائل الدول التي وفرت الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها الذين كانوا في السودان.  

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "إن مصر الكبيرة الغالية لا تتخلى عن أبنائها أبدًا مهما كانت التحديات، وتحرص على حمايتهم والحفاظ على مكانتهم داخل مصر وخارجها".

من جانبه  أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة في السودان، وذلك خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني «جيمس كليفرلي».

وشدد وزير الخارجية، خلال الاتصال، مساء اليوم، على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ودعم جهود المجتمع الدولي التي تهدفا إلى تمديد الهدنة والعودة لطاولة الحوار.

وتشاور شكري وكليفرلي حول الأوضاع وتطوراتها في  السودان، حيث اتفقا على أهمية العمل سويًا بهدف ضمان تحقيق الحفاظ على مؤسسات السودان والعودة لطاولة الحوار، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم.

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