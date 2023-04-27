الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد العائدين من السودان: "تحية للرئيس السيسي الذي لم يفرط فى أبنائه"

جريدة الدستور

التقت عدسة قناة "إكسترا نيوز"، بعددٍ من المواطنين العائدين من السودان، عبر قاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

وقال أحمد المواطنين، خلال تصريحاته مع الإعلامية نانسي نور، مراسلة القناة، إنه منذ بداية الأزمة بالسودان في الأسبوع الأول كانت المشاكل كلها في الخرطوم وبعدها انتقلت لولاية الجزيرة، وحدثت اشتباكات، مؤكدًا أنها كانت فترة صعبة ولكنها مرت على خير.

وأضاف إلى أنهم تلقوا توجيه من وزارة الخارجية عبر الواتساب، بالتحرك لأقرب مكان للإجلاء، وانتقلوا من ولاية الجزيرة إلى حلفا الجديدة ومنها لبور سودان، حتى تم الإجلاء.

ووجه رسالة شكر للدولة المصرية قائلًا: "تحيا مصر مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا وتحية للقائد عبدالفتاح السيسي، الذي لم يفرط في أبنائه وأحضر جزء كبير والباقي سيأتي تباعًا".

المواطنين السودان قاعدة شرق عبدالفتاح السيسي الخرطوم

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