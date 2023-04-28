الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن سوهاج": دعم 6400 أسرة أولى بالرعاية بمشاريع مختلفة

ورشة
ورشة

قال الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، إن المديرية دعمت بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، 6400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة على مدار أكثر من 10 سنوات.

وأوضح السمان- في تصريح له اليوم- أنه جرى دعم هذه الأسر من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادي متنوعه ما بين «بقالة وخضراوات وفواكه، وصالون حلاقة، وبيع قطع غيار وإصلاح موتوسيكلات وتيروسيكلات، وملابس وأحذية، وورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش، وأحذية، وخردوات، ومكواة بخار، وورشة تصنيع وبيع نجاره، ومجمدات، وبيع وتغيير زيوت، وخياطة وبيع ملابس ومفروشات» للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج ومنظمات المجتمع المدنى، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورس النجارة او الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك.

واوضح "شعبان"، أن الهدف من توزيع المشاريع فى سوهاج التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

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