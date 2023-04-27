الجيش السودانى: وقوع إصابات بصفوف المدنيين بسبب القصف والقنص العشوائى

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، عن وقوع إصابات بصفوف المدنيين بسبب القصف والقنص العشوائي من قبل المتمردين.

وقال بيان الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن هناك محاولات لاحتواء الصراع القبلي غرب دارفور بالتنسيق مع السلطات المحلية، مشيرًا إلى أن المتمردين ارتكبوا فظائع بحق سكان بري الدرايسة بالخرطوم.

وتابع الجيش السوداني، أن استمرار القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة بالخرطوم ومحيطها، فقد تم اختراق الهدنة لليوم الثالث على التوالي من قبل قوات الدعم السريع.

حيث أكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، أنه جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين، حيث تواصل القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة وما حولها من مرافق ومؤسسات مدنية ومناطق سكنية مما تسبب في حدوث إصابات بين المدنيين.

وأضاف أنه تم سحق قوة من المتمردين التي حاولت الهجوم على أحد مواقعنا بشارع النيل مساء اليوم، حيث قامت قواتنا بصد الهجوم وتكبيده خسائر فادحة وتدمير عربتين قتاليتين، وقد حاول المتمردون الهجوم على قواتنا بجنوب أم درمان، إلا أن القوة تمكنت من صد وتدمير القوة المهاجمة.

وأمرت قوة من المتمردين العاملين بموقع كبانيات سوداتل جنوب غرب حديقة القرشي بإطفاء الكهرباء، مما تسبب في خروج كبيانات الخرطوم جنوب من الخدمة، حيث قام المتمردون بنهب مجمع أبراج الحجاز بتقاطع شارع الإنقاذ مع مستشفى البراحة.

وتابع الناطق الرسمي في بيان، ارتكب المتمردون فظائع بحق سكان بري الدرايسة خلال اليوم، حيث قتلوا بعض شباب المنطقة لرفضهم دخول قوة المتمردين للحي، ومارسوا الإرهاب علي المواطنين بصينية الزعيم الأزهري بأم درمان، وذلك بنهب ممتلكاتهم ومن ضمنها عربة توسان موديل 2021 باللوحة خ11 (922).

كما رصدت القوات السودانية هروب نحو 2000 من المتمردين على متن جرارات متجهة إلى خارج الخرطوم من جهة الغرب، بجانب رصد هروب مجموعة أخرى على متن 35 عربة لاندكروزر باتجاه سودري.

وتشهد بقية ولايات البلاد استقرارًا في الأوضاع الأمنية عدا الصراع القبلي، الذي اندلع في ولاية غرب دارفور وتجري المحاولات لمحاصرته بالتنسيق مع السلطات المحلية.