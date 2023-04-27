البيت الأبيض: الوضع قد يزداد سوءًا بأي لحظة في السودان

حذر البيت الأبيض، اليوم الخميس، من أن الوضع قد يزداد سوءًا في أي لحظة في السودان، مشيرًا إلى أن القوات البحرية الأمريكية تنتشر في المنطقة لتقديم أي دعم عند الحاجة بسبب الوضع في السودان.

وقال بيان البيت الأبيض، ننسق لإجلاء أميركيين من السودان بمساعدة المملكة العربية السعودية، كما أنه على الامريكيين الراغبين بمغادرة السودان واستغلال الفرصة خلال اليومين المقبلين.

فيما طالب البيان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باحترام وقف إطلاق المعلنة لمدة ثلاثة أيام ومن المحتمل تمديدها.

وكان قد أعلن الجيش السوداني، في وقت سابق عن تمديد الهدنة 72 ساعة للعمليات الإنسانية وإجلاء الأجانب، وفق بيان عبر الصفحة الرسمية للقوات العامة للقيادة السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن امله بالتزام المتمردين بالهدنة وعدم خرقها.

صراع غرب دارفور

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدًا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعًا قبليًا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات.

وقد حاول المتمردون نهارًا أمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن قواتنا تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة، ولم يسلم العدو أيًا من الأفراد الذين اعتقلهم أثناء توجههم لمباشرة أعمالهم صباح يوم اندلاع التمرد.

وبلغ لمختلف الوحدات بالعاصمة والولايات أعدادًا كبيرة من الذين استجابوا لنداء هجر صفوف المتمردين والانضمام للقوات المسلحة وعددهم يقترب من المائتين ونتوقع المزيد، وما زال العدو يستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق.

وأضاف ان العدو يتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية، مضيفًا: شعبنا كسب معركة الحس الوطني بوقفته الصلبة مع قواته المسلحة وصموده أمام التحديات الحياتية التي صاحبت التمرد المشئوم.