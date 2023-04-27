"زووم إفريقيا" يكشف تفاصيل نادرة عن قبيلة اليوروبا فى مصر

تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC"، غدًا الجمعة، تتضمن فقرات عن القارة الإفريقية ومواهبها، بالإضافة إلى الاستثمار والاقتصاد.

تستضيف الإعلامية سالي عاطف، حمزة، لاعب كرة قدم من الكاميرون، للحديث عن موهبته الكروية وانضمامه لفريق من الدرجة الثالثة بالمنصورة، وتطلعاته للاحتراف في أوروبا، بالإضافة إلى المدرب الخاص به وأول من اكتشفه الكابتن رمضان حرب.

يستعرض البرنامج تقريرًا عن الاقتصاد في إفريقيا وفرص الاستثمار داخل القارة السمراء، من خلال تنظيم ملتقى اقتصادي بالقاهرة ضم العشرات من الشركات المتخصصة ورجال الأعمال، لفتح اّفاق الاستثمار والتعاون بين دول القارة.

كما تستضيف سالي عاطف، الشابة منة ياسر، وهي مصرية تعيش في تنزانيا، للحديث عن رحلتها إلى تنزانيا وقرار العمل هناك، ودعم أسرتها لها في هذه الخطوة.

للحديث عن عادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، تستضيف سالي عاطف، يوسف مجداد، ملك قبيلة اليوروبا في مصر، ليكشف عن عادات وتقاليد القبيلة وفترة وجوده في مصر، وأكلاتهم المميزة.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة 8 مساء على قناة "CBC".