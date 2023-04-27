الأربعاء المقبل.. انطلاق الحوار الوطنى رسميًا والجلسات النقاشية 7 مايو

- 1000 مشارك من مختلف الأطياف فى الجلسة الافتتاحية وتُعقد خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب

- دعوة السودانيين إلى التفاوض لحقن الدماء وإشادة بجهود مصر للتعامل مع الأزمة

- النقاشات 3 أيام أسبوعيًا.. والبداية بالمحور السياسى ثم الاقتصادى والمجتمعى

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الـ٢٣، أمس، لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار، فى الموعد المقترح الموافق ٣ مايو المقبل.

وخلال الجلسة التى استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى عددًا من القضايا والملفات، على رأسها وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية، ومناقشة القضايا ذات الأولوية فى جدول أعمال الجلسات.

وثمّن مجلس الأمناء قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على استخدام حقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم.

وأعرب المجلس عن تطلعه إلى مزيد من القرارات المماثلة، معتبرًا أن هذه القرارات تسهم فى خلق مناخ إيجابى، ودعم مسيرة الحوار الوطنى، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

وبمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات المقبلة، أعلن مجلس الأمناء عن استمرار الحوار الوطنى فى اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية؛ لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى.

ودعا الأخوة فى السودان الشقيق إلى الوقف الفورى للعنف، والتفاوض من أجل حقن الدماء، واللجوء إلى الحوار السياسى والحلول السلمية، مثمنًا جهود الدولة فى التعامل مع الأزمة السودانية، وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين فى الإقامة ببلدهم الثانى مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضى المصرية.

كما ثمّن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية؛ بوضعها اعتبارات الأمن القومى المصرى فى مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مشيرًا إلى طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش فى جلسات الحوار الوطنى، خاصة الاقتصادية والمجتمعية منها.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الاجتماع ناقش اللمسات الأخيرة لانطلاقة الجلسات بشكل رسمى، مضيفًا: «تمت مراجعة أسماء المشاركين والموضوعات محل النقاش، وطرق وأساليب عقد الجلسات النقاشية».

وواصل «عبدالقوى»: «تم الاتفاق على عقد اجتماعات لجان الحوار الوطنى بالتوازى، بداية من يوم الأحد الموافق ٧ مايو المقبل، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى يوم ٣ من الشهر نفسه».

وفيما يخص هذه الجلسة الافتتاحية، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «ستناقش كل الأحداث، وستشهد عرض فيلم تسجيلى عن أعمال مجلس الأمناء منذ تشكيله، ثم استعراض موضوعات المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى التى سيتناولها الحوار».

وأفاد بأن عدد حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى قد يتجاوز الـ١٠٠٠ مشارك، على أن يتم تمثيل كل الأطياف، بما يضمن تمثيلًا جيدًا للمجتمع كله.

وقال إن الجلسات النقاشية للحوار الوطنى ستعقد على مدار ٣ أيام أسبوعيًا، بواقع ٣ جلسات فى اليوم الواحد، وتناقش خلالها كل لجنة المقترحات المقدمة تجاه الملفات الموكلة إليها.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعات اللجان بالتوازى بدءًا من ٧ مايو المقبل، بواقع ٤ جلسات خاصة بالمحور السياسى، ثم المحور الاقتصادى فى ٤ جلسات أيضًا بدءًا من ٩ مايو، على أن تتبعها جلسات المحور المجتمعى.

وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اجتماع المجلس ناقش كل التفاصيل والترتيبات النهائية استعدادًا لعقد الجلسات النقاشية، التى سيحضرها مختلف القوى السياسية والمجتمعية، كما أنه تطرق إلى الجهود المصرية المبذولة لإعادة المصريين من السودان.

وأضاف «الكشكى»: «هناك رغبة حقيقية من الجميع داخل مجلس أمناء الحوار لتقديم حلول لكل المشكلات، ومناقشة كل القضايا تحت مظلة الحوار الوطنى»، مشيرًا إلى أن «مجلس الأمناء على مدار ٢٣ جلسة نجح فى تحقيق مكاسب كبرى للغاية، ووضع كل الترتيبات اللازمة للخروج بتوصيات جادة فى جميع الملفات».

وقال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اجتماع المجلس شهد حسم العديد من الأمور المتعلقة بالحوار وجلساته النقاشية، المقررة انطلاقها ٧ مايو، بعد عقد الجلسة الافتتاحية قبلها بـ٤ أيام.

وأوضح «حسين» أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، المقرر عقدها فى ٣ مايو المقبل، ستقام خارج مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، نظرًا لأنها تشهد حضور عدد كبير من المدعوين، سواء من الأحزاب أو القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات العامة، على أن يتم عقد الجلسات النقاشية داخل مقر الأكاديمية.

وأضاف: «بداية من ٧ مايو المقبل سيتم عقد الجلسات النقاشية للمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى».