الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تفوز على المغرب 57/53 في البطولة العربية السله بالكراسى المتحركة

بعثة السلة للكراسي
بعثة السلة للكراسي المتحركة

فاز المنتخب المصرى لكرة السله بالكراسى المتحركة على نظيره المغربى بنتيجة 57 / 53 فى افتتاح  البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت حيث كانت نتيجة الشوط الأول تقدم منتخب الكويت بنتيجة 29 / 24.

إلا أن المنتخب المصرى تفوق فى الوطن الثاني وسيطر على المباراة التي انتهت بفوز مصر في بداية مشواره العربي ويلتقى المنتخب المصرى غدا الجمعة في ثاني مبارياته أمام الأردن فى السادسة والنصف مساء.

ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب والإمارات والبحرين.
وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية

كما يمثل المنتخب  المصرى في  البطوله كلا  من كابتن / عادل شریف محمود شریف
مدير فني

كابتن / جمال احمد جاد الرب محمد
مدرب
كابتن / سعید بدري محمد عوض
مدرب

كابتن / محمد رشاد أحمد بخيت
المدير الإداري

محمود صبري ابراهيم محمد
سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي
توبه لجدي محمود عيسى
محمد محمد حسب النبي احمد
الحسن ياسر محمد توفيق
اشرف ابو زيد محمد عمار
اشرف محمد زغلول سيد
محمد أنور أحمد حسانين
أحمد فتحي محمد سعد عامر
محمد فرج جمعه عبد العزيز
مجدى طلعت عبده عباس

كما تم اختيار كلا من  كابتن محمود إبراهيم عبد العزيز  الحكم الدولي (رئيس لجنة حكام البطولة وكابتن سامح زكي  الحكم الدولي حكم من حكام البطولة.

الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية البطولة العربية البعثة البارالمبية المصرية الحكم الدولي البارالمبية

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