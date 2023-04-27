"القاهرة الإخبارية": تقديم التسهيلات اللازمة لعودة المصريين عبر معبر أرقين

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن السلطات المصرية تقدم التسهيلات اللازمة لعودة المصريين من السودان عبر المعبر.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في معبر أرقين الآن أكثر هدوءًا قياسًا بما كان عليه الحال في الأيام الماضية، حيث نشهد اليوم أسرع وتيرة لإخراج من وصلوا إلى معبر أرقين من السودان.

وتابع: "معبر أرقين البري تحمل ضغطًا كبيرًا جدًا في استقبال المصريين وغير المصريين العائدين من السودان" مشيرًا إلى أنه ليس هناك دولة واحدة أو معبر يتحمل كل ما تحمله معبر أرقين.

وأكد أن معبر أرقين البري يمثل الوجهة الأكثر أمانًا والأكثر تفضيلًا من العائدين من السودان، متابعًا: "المواطنون الموجودون في معبر أرقين من المصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى بالتنسيق مع السفارات والقنصليات في مصر".

واستكمل: "ننتظر خلال اللحظات القليلة المقبلة وصول نحو 350 مواطنًا فلبينيًا إلى معبر أرقين بالتنسيق بين السلطات السودانية والمصرية على متن 7 حافلات".