كاتب صحفى: نزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى مدينة بورتسودان

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، عن الوضع الإنساني في السودان، مشيرًا إلى نزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى مدينة بورتسودان.

وأضاف عبدالرحمن خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السودان يشهد الآن عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول من خلال ميناء بورتسودان.

وتابع: "الوضع الأمني في مدينة بورتسودان آمن ويشهد استقرارًا والحياة طبيعية وهادئة" موضحًا أنه تم تشكيل لجنتين من أجل إجلاء رعايا الدول برًا وجوًا.

واستكمل: "الوضع الإنساني في السودان في أمس الحاجة لوقفة لما شهدته الخرطوم، وهناك الكثير من المواطنين نزحوا من الخرطوم إلى دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان".

وأشار إلى أنه حتى الحركة قليلة جدًا في شوارع الخرطوم جراء الاشتباكات التي حدثت، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المستشفيات.