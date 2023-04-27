الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الفيوم- طامية"

إنقلاب ملاكي
إنقلاب ملاكي

استقبل مستشفى طامية المركزية بمحافظة الفيوم شخصين مُصابين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم طامية، بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة واصطدامها بإحدى أعمدة الإنارة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث انقلاب سيارة ملاكي إثر تصادم بعمود إنارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وأسفرت الحادثة عن إصابة شخصين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم كل من: يوسف عبد الجواد سيد، 17 سنة، وفوزية عبد الجواد، 19 سنة.

وجرى نقل المصابين بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، كما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بالأسماء اصابة شخصين انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفيوم طامية

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