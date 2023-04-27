وزير الشباب والرياضة يتفقد معرض المنتجات التراثية واليدوية بشمال سيناء

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مشاركته في الاحتفالات بالعيد القومى بمحافظة شمال سيناء، معرض المنتجات التراثية واليدوية الذي أقامته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة المرأة والفتاة، والذي يضم مخرجات ورش عمل أندية الفتاة بمحافظة شمال سيناء.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجودة المنتجات المعروضة وأوصى باستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذاكرية للوفود القادمة إلى مصر بهذه المنتجات التي تعبر عن تراثنا السيناوي العريق، وأن يكتب أسم وزارة الشباب والرياضة على المنتجات لتكون نواة للمشروعات الشبابية التى تساهم في التمكين الاقتصادي للشباب وتشجيع وتنمية مجال المشروعات الصغيرة، من أجل الحد من البطالة وخلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما أعرب صبحي عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بالعيد القومي لسيناء ومشاركة الوزارة بتنفيذ باقة من البرامج والمشروعات فى مراكز شباب سيناء.

وزير الشباب والرياضة يشهد بانوراما التنمية الرياضية بشمال سيناء

وشهد الدكتور أشرف صبحي بانوراما التنمية الرياضية باستاد العريش بمشاركة ٢٠٠٠ مشارك ومشاركة من أبناء سيناء، ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء خلال بمحافظة شمال سيناء وذلك لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة.

يأتى ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

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