الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تنفذ ندوات لزيادة الوعى الصحى لدى المواطنين فى مدينة الحمام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كلف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية أحمد نبوي، بمتابعة فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية وتكثيف جهودهم.

ونظم فريق العمل بالإدارة الصحية بالحمام عددا من الندوات التوعوية الخاصة بالتغذية السليمة، ووسائل تنظيم الأسرة والنظافة العامة والتغذية الخاصة بالطفل، والوقت المناسب لبدء إطعام الطفل والتطعيمات الأساسية للطفل.

كما نظم فريق العمل ندوات تعريفية بالمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وأماكن تواجدها وحرص القيادة السياسية على الحفاظ علي صحة المواطن. 

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر والتقدير للفرق المشاركة علي المجهود المبذول، مشيرا إلى انه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الندوات التوعوية لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين.

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التثقيف الصحي التطعيمات الاساسية للطفل المبادرات الرئاسية الندوات التوعوية تنظيم الأسرة تنفيذ ندوات توعوية صحة مطروح

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