الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لتحسين دورة نومك.. نصائح لإعادة ضبط إيقاع الساعة البيولوجية

تحسين دورة نومك
تحسين دورة نومك

قال الدكتور على عبد الراضي، أخصائى الطب النفسي، إن الساعة الداخلية في أجسامنا تسمى بالإيقاع اليومي الذي يدور كل 24 ساعة حيث تؤثر هذه الإيقاعات على مدار 24 ساعة على دورات النوم / الاستيقاظ، وتناول الطعام ومسارات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي اللازمة للحفاظ على الفسيولوجيا الطبيعية والتوازن، وغالبًا ما يؤدي الإيقاع إلى اضطرابات في النوم تُسمى اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية.

وأضاف أنه يمكن أن تؤثر اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية بشكل كبير على صحة الفرد، لا سيما أنماط النوم مثل العمل بنظام الورديات، والسفر لمسافات طويلة، ودورات النوم غير المنتظمة والتعرض للضوء الاصطناعي في الليل يمكن أن تؤثر جميعها على إيقاع الجسم اليومي الطبيعي.

كما تعد أعراض اضطرابات النوم تشمل التعب وتقلب المزاج وصعوبة التركيز وغيرعا من الأعراض ونذكرها من خلال التقرير التالي:

  • يكافح لبدء النوم أو الحفاظ عليه
  • النعاس الشديد أو التعب أثناء النهار أو أثناء العمل
  • التعب الشديد والإرهاق
  • خمول
  • قلة اليقظة وصعوبة التركيز
  • مشكلة في اتخاذ القرار في المواقف التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر ، مثل القيادة
  • صعوبة التحكم في المزاج والعواطف
  • الأوجاع والآلام ، بما في ذلك الصداع
  • مشاكل المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

وسلط الضوء على أن الإيقاع اليومي الخلل الوظيفي غالبًا ما يؤدي إلى مخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسرطان وحتى تغير الفترة الصحية والشيخوخة المتسارعة، لذا هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها:

حافظ على جدول وجبات منتظم.

الحصول على وقت محدد للاستيقاظ والنوم

عشاء مبكر.

النوم على مرتبة ووسادة مريحة

تجنب الاضطرابات في غرفة النوم: الكمبيوتر المحمول ، والهواتف المحمولة ، والتلفزيون.

حافظ على درجة حرارة الغرفة باردة.

اجعل الغرفة مظلمة.

تجنب قيلولة النهار.

قم بأنشطة بدنية منتظمة: تجنب ممارسة الأنشطة البدنية بالقرب من النوم.

قلل من تناول الكافيين والنيكوتين والكحول والمهدئات الأخرى القريبة من النوم.

 

إدارة تعرضك للضوء

الضوء هو أقوى إشارة في البيئة للمساعدة في إعادة ضبط دورة النوم والاستيقاظ قد يكون من الضروري زيادة التعرض لأشعة الشمس الطبيعية في النهار وتقليل استخدام الضوء الاصطناعي في الليل من الأدوات الإلكترونية وشاشات التلفزيون.

 يمكن أن يقلل الضوء الاصطناعي من مستويات الميلاتونين، مما يجعل النوم صعبًا. تجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة شاشات التلفزيون قبل النوم مباشرة.

الأدوية: استشر الطبيب بشأن الأدوية التي تساعد في تنظيم إيقاعات النوم. قد تشمل هذه الأدوية الميلاتونين أو المهدئات أو الأدوية المعززة للاستيقاظ.

التمثيل الغذائي متلازمة التمثيل الغذائي تغير المدى الصحي اضطراب النظم اليومي صعوبة التركيز النعاس الشديد أثناء العمل

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

وفقًا للتوقيت الصيفى.. شركات البترول تُخطر العاملين بمواعيد العمل الجديدة

جيران قاتلة طفلها بالشرقية يتحدثون لـ"الدستور": وضعته فى جردل وطبخت أجزاء منه

فرنسا ندعو الأطراف السودانية لوقف القتال والعودة للحوار السياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%