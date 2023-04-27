دوري أبطال إفريقيا| طبيب الأهلي يكشف حالة اللاعبين قبل لقاء الرجاء

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين الموجودين مع بعثة الفريق في المغرب، استعداداً لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن هناك فحصاً مستمراً لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي اجهاد، وأن هناك جلسات استشفائية للحفاظ على جاهزية الجميع.

وكشف أن عمرو السولية يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في القاهرة بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مع قرب مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب.

وأشار إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما يواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أداء برنامج العلاج الخاص بكل منهما بصورة منتظمة.