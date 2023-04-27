الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مصر تتقدم لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2027.. و"هارلي" يصل إلى 26.3 مليون جنيه إيرادات

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار التريند على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

مصر تتقدم لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2027

كأس أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2027، بجانب طلبات من جانب 5 دول أخرى.

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"هارلي" يصل إلى 26.3 مليون جنيه إيرادات

هارلي

واصل فيلم “هارلي” بطولة النجم محمد رمضان تصدره إيرادات شباك التذاكر بموسم أفلام عيد الفطر المبارك 2023، وسط منافسة كبيرة من 6 أفلام أخرى منذ ليلة عيد الفطر.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء وموعد المباراة بالتوقيت الصيفى الجديد والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الرجاء وموعد المباراة بالتوقيت الصيفى الجديد والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر قبل المباراة المرتقبة والتى تحدد بصفة رسمية صاحب تذكرة التأهل للدور نصف النهائى.

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"إكسترا نيوز": مشهد عودة المصريين من السودان مهيب ويدعو للفخر

جريدة الدستور

قالت نانسي نور، موفدة "إكسترا نيوز"، إن مشهد وصول المصريين القدامين من السودان مهيب ويدعو إلى الفخر، مشيرة إلى أن مصر استقبلت أمس واليوم عددًا كبيرًا من الطائرات التي تقل القادمين من السودان.

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التراجع مستمر.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 27 أبريل 2023

أرشيفية

أصبح البحث على أسعار الدواجن، يشغل عدد كبير من المواطنين، حيث أنها بروتين المواطن المصري، وقد شهدت أسعار الدواجن استقرار ملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث أن السوق يشهد زيادة في المعروض الأمر الذي تسبب في استقرار أسعار الدواجن.

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