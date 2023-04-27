الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البالون الطائر يعاود التحليق في سماء الأقصر بـ1500 سائح

البالون
البالون

استأنفت رحلات البالون الطائر تحليقها في سماء الأقصر بعد إلغائها اليومين الماضيين بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث شهد أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي تحليق 56 رحلة تقل 1500 سائح من مختلف الجنسيات العالمية.

وأطلق طيارو مطار البالون بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وقررت سلطات الطيران المدني استئناف الرحلات.

وأعرب السائحون عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبريين الغربي والشرقي من ارتفاع يتعدى مئات الأمتار فوق الأرض للاستمتاع بجمال الأقصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

من جهته، أوضح رئيس إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في تصريح اليوم الخميس - أن قرار إلغاء رحلات البالون خلال الأيام اليوميين الماضية، جاء بسبب سرعة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية، حيث أنه يجب عدم تجاوز سرعة الرياح الـ 8 عقدات في الدقيقة، وأدى نشاط الرياح وسرعتها التي تخطت الحد المسموح له بالطيران إلى إلغاء كافة الرحلات تجنباً لأي أضرار جراء الرؤية المنعدمة في السماء.

وأشار عبود إلى أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل السلطات.

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