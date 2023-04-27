تحرير 8 مخالفات خلال حملة على محلات الجزارة والمخابز بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط وتحرير 8 مخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.



من جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع التموين والجهات المحلية، شنت حملة رقابية وتفتيشية أسفرت عن ضبط و تحرير7 مخالفات لمحلات جزارة غير مرخصة، مؤكدا أنه تم التحفظ على اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تم تحرير محضر نظافة لأحد المخابز البلدية المخالفة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعينة، مثل التموين وجماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري ، بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها، وذلك لفرض الأنضباط التمويني على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومحلات بيع وعرض اللحوم المجمدة والمخابز البلدية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين، وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية، حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أنحاء المدينة والمركز، لإعادة الأستقرار للأسواق.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتشية، بكافة مراكز المحافظة بالتعاون مع ع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين، لتكثيف الجهود في متابعة الأسواق والمحلات التجارية ومحلات عرض وبيع اللحوم، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، من أجل ضمان توافر كافة السلع وعدم إستغلال البعض من التجار الجشعين ومعدومي الضمائر لأحتياجات المواطنين.

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