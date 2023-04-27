أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس 27 أبريل 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف للدواجن، حيث أن الأسعار تنعكس على أسعار الدواجن، وهي من أهم السلع الغذائية والتي تمثل الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وشهدت أسعار أعلاف الدواجن استقرارا ملحوظا منذ بداية الأسبوع، ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن في بورصة الكناني اليوم الخميس 26 أبريل 2023.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

ارتفعت أسعار بادى 23% اليوم الخميس، بزيادة 2000 جنيه للطن، حيث سجلت 28000 جنيه، مقارنة بأسعار أمس 26000 جنيه للطن.

ارتفعت أسعار بادى 21% اليوم الخميس، بزيادة 500 جنيه، حيث سجلت أسعاره اليوم 27500 جنيه للطن، مقارنة بأسعار أمس 27000 جنيه للطن.

ارتفعت أسعار العلف ناهى اليوم الخميس بزيادة 300 جنيه للطن حيث سجلت 27300 جنيه للطن، مقارنة بأسعار أمس 27000 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار العلف بياض 18% اليوم الخميس، حيث سجلت 23500 جنيه للطن، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء 27100 جنيه للطن.

ارتفعت أسعار العلف بياض 17% اليوم الخميس، حيث سجلت 22900 جنيه للطن مقابل أسعار أمس 22700 جنيه للطن بزيادة 200 جنيها للطن

ارتفعت أسعار العلف بياض 16% اليوم الخميس، حيث سجلت 22650 جنيها للطن مقابل أسعار أمس 22850 جنيها للطن.

ارتفعت أسعار العلف بياض 14% اليوم الخميس، حيث سجلت 22500 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الخميس

استقرت الذرة الصفراء برازيلي والأرجنتيني عند 19300 جنيه للطن.

استقرت الذرة الصفراء أوكراني والصربي والبلغاري والأمريكي عند 18500 جنيه للطن.

أسعار مركزات الأعلاف في الشركات

مركزات الأعلاف في شركة الإيمان مركز تسمين حيواني 45% يبلغ 34400 جنيها للطن.

مركزات الأعلاف في شركة ألفا فيد - هولمان مركز تسمين حيواني 45% يبلغ 33000 جنيه للطن.

مركزات الأعلاف في شركة هيرمان مركز تسمين حيواني 45% يبلغ 33000 جنيه للطن.

اسعار كسب الصويا اليوم الخميس

بلغت أسعار طن صويا المستورد 46% سعر 42000 جنيه.

بلغت أسعار طن صويا 44% سعر 40000 جنيه.

بلغت أسعار طن صويا محلي 46% سعر 42000 جنيه.

بلغت أسعار طن ردة سعر 12000 جنيه.

بلغت أسعار طن بذرة فول الصويا سعر 34000 جنيه.

بلغت أسعار طن كسب عباد 36% سعر 18000 جنيه.

بلغت أسعار طن دي دي جي إس 27% سعر 24000 جنيها.

جيلوتين مستورد 60% بـ44000 جنيه للطن.