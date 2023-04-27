إيهاب المصرى: مواجهة الأهلى والرجاء صعبة وسيلعبون بحماس شديد

تحدث إيهاب المصري، نجم المقاولون العرب السابق، عن مواجهة الأهلي والرجاء المرتقبة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالمغرب.

وقال "المصري"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، إن مباراة العودة بين الأهلي والرجاء ستكون صعبة جدًا على الفريقين، مشيرًا إلى أن غياب عمرو السولية سيؤثر على الأهلي، متابعًا: "لكن عودة أحمد عبدالقادر جيدة جدًا".

وأضاف أن النادي الأهلي في لقاء الذهاب قدم مباراة كبيرة جدًا رغم عدم دخول اللقاء بشكل مبكر، متابعًا "الرجاء كان مسيطرًا على اللقاء في أول ربع ساعة، لكن تألق الشناوي حسم اللقاء لصالح الأهلي".

وأشاد المصري بصبر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه تعامل مع مباراة الذهاب بشكل رائع أمام فريق منظم تكتيكيًا على أرض الملعب.

وتابع: "فريق الرجاء المغربي يمتلك عناصر مميزة جدًا، وليس لديه ما يبكي عليه، وأداء الأهلي يجب أن يكون متوازنا بين الدفاع والهجوم".

واستكمل: "هدف واحد يسجله النادي الأهلي سيربك حسابات لاعبي الرجاء بشكل كبير" مشيرًا إلى أن فريق الرجاء سيلعب بحماس كبير جدًا خصوصًا مع الحضور الجماهيري، لكن لاعبي الأهلي اعتادوا على مثل هذه المواقف.