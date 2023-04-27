رئيس جامعة سوهاج يفتتح بئرًا جوفية جديدة بمزرعة الكوثر

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال تشغيل بئر جوفية جديدة بمزرعة الكوثر التابعة لكلية الزراعة، بالقطعة ٩٣، لحل مشكلة الري، في ضوء استراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، بحضور الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد مسعود استشاري الآبار الجوفية بالجامعة.

وأوضح عبدالخالق أنه تم حفر هذه البئر بهدف حماية المزرعة من التعرض للعطش في خلال السدة الشتوية من كل عام، وهي المشكلة التي كانت تسبب ضرراً كبيراً على أي محصول يتم زراعته، مضيفاً أن حفر البئر يعد فرصة لإعادة استزراع ٤٢ فدانا بمزرعة الكوثر، كاد أن يصيبها البوار بعد أن أصبحت البئر القديمة غير قادرة على ضخ المياه المستخدمة في زراعة عدد من المحاصيل، مثل القمح والشعير والبرسيم وغيرها من المحاصيل التي تنتجها المزرعة.

وأشار الدكتور خلف همام إلى أنه بلغت تكلفة حفر البئر الجوفية ما يقرب من ٨٠٠ ألف جنيه، على عمق ١٩٢ مترا، مضيفاً أنه تم التواصل مع المسئولين بمديريات الري والزراعة لحل مشكلة ندرة المياه، والتي كانت تؤثر بالسلب على إنتاج المزرعة، وبالأخص كونها أراضي صحراوية تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وأضاف الدكتور أحمد مسعود أن البئر تضخ من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ متر مكعب من المياه كل ساعة، وأن الحد الأقصى لتشغيلها يصل إلى ٨ ساعات يومياً، موضحاً أن العمق الذي تم الوصول إليه يضمن استمرارية عمل البئر لأطول مدة زمنية ممكنة، مع غزارة المياه في النهر الجوفي الذي وصلت إليه البئر.