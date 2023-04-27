كاتب صحفي: إجلاء الرعايا من السودان معركة جديدة يقودها السلك الدبلوماسي

علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على إعادة الخارجية تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لإجلاء أبناء الجالية، مشيرًا إلى أن للدولة دور كبير ليس فقط لإجلاء رعاياها ولكن هناك دول أخرى تعول على مصر لمساعدتها لإجلاء رعاياها.

وقال "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة تهتم بإجلاء المصريين وغير المصريين من السودان وليس رعاياها فقط.

وأضاف "مصر استطاعت على إجلاء رعايا مصريين وغير مصريين قدروا بنحو 10 آلاف شخص"، لافتًا إلى أن عمليات الإجلاء شاقة وليست باليسيرة، فالعمل هناك وسط الاقتتال لإجلاء الرعايا يعد معركة أخرى قادها السلك الدبلوماسي والقنصلي.