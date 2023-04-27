الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: إعادة تمركز البعثة المصرية بالخرطوم يؤكد اهتمام الدولة بسلامة المواطنين أولًا

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

علّق الكاتب الصحفي جمال رائف، على إعادة الخارجية المصرية تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لإجلاء أبناء الجالية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تعمل في إطار الحفاظ على مصلحة وسلامة مواطنيها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن إعادة تمركز البعثة المصرية في الخرطوم لإجلاء أبناء الجالية يؤكد أن الدولة المصرية لها عقلية دبلوماسية تعتمد على تحقيق مصلحة المواطن.

وأضاف الكاتب الصحفي: "رأينا بعثات دبلوماسية لدول كبرى غادرت مبكرا من السودان، ولكن حرص البعثة المصرية على إعادة التمركز يعني الكثير، وهو أمر في غاية الأهمية، وغير قابل للنقاش".

- الدولة المصرية لديها عزيمة وإرادة قوية فى استعادة جميع أبنائها من السودان

وتابع: "الدولة المصرية لديها عزيمة وإرادة قوية في استعادة جميع أبنائها من السودان، والحفاظ على سلامتهم، وهو أمر يحسب للدولة المصرية"، لافتا إلى أن الدولة منذ بداية الأزمة وهي تحشد جهودها وتستخدم كافة أدواتها لإجلاء رعاياها من السودان.

وواصل: "رأينا جهود الدولة المصرية واضحة منذ اللحظة الأولى من خلال الجسر الجوي، والعمل ليلا ونهارا على مدار الساعة من خلال معبر أرقين البري، وذلك ليس لخدمة المصريين فقط ولكن لخدمة رعايا الدول الأخرى".

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