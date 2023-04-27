الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثقافة إقليم القناة تحتفل بتحرير سيناء من شرم الشيخ

احتفالية تحرير سيناء
احتفالية تحرير سيناء

شهد المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ، فعاليات الحفل الفنى، الذى أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للاحتفال بالذكرى  الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة.

وقال الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفقة المخرج الكبير شاكر عبداللطيف، والفنان أحمد شاكر، واللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد المحافظ، أحمد فريج، مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية وأهالى وضيوف مدينة السلام.

بدأت الفقرات الفنية للحفل بباقة من الأغانى الوطنية والتراثية لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلى وإدارة الفنان شادى مجيد، قدمت خلالها "ميدلى  دولا مين غناء المجموعة - يا حبيبتى يا مصر  - مكتوبلى أغنيلك أداء المطرب محمود رحيم - حى السيدة أداء  المطرب مسعد عتمان". 

واختتمت فقراتها بأغنية عاش والتى نالت إعجاب الحضور، تلتها باقة من التابلوهات الفنية المستوحاة من التراث الإسماعيلاوى، لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، غناء الفنان ماهر كمال تدريب الفنان  عمرو عجمى، قدمت خلالها استعراضات "الصيادين - جانى الجميل - بتغنى لمين  - نوح الحمام" واختتمت فقراتها باستعراض التنورة التى تفاعل معها الحضور.

جاءت العروض الفنية وفقًا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، للمشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات الوطنية.

بينما قدمت فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية تحت التأسيس، بقيادة الفنان  محمد عبدالحى، عددًا من التابلوهات الاستعراضية المبهرة منها "الصعيد - الحجالة". 

واختتمت فعاليات الحفل بباقة من أغانى التراث السيناوى لفرقة تلقائيي أطفال طور سيناء تحت الاعتماد بقيادة الفنان على عبدالفتاح عازف الإيقاع، قدمت خلالها أغانى "يا أسمرانية  - يا مرحبا" بالإضافة إلى فاصل من الرقصات السيناوية للموهوب الصغير فهد، أشرف على فقرات الحفل المخرج جمال مهران.

وفى الختام قرر محافظ جنوب سيناء صرف مكافأة إجادة للفرق الفنية المشاركة بفعاليات الحفل.

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