الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشوباشى: مصر تستثمر كل جهد وفرصة لتصلح الوضع فى السودان

الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن كيفية تعامل مصر مع السودان سيكون بناء على تصرفات السوادنيين أنفسهم، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع تطورات الوضع لحظة بلحظة.

وأضافت خلال حوارها لـ "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تستثمر كل جهد وفرصة لتصلح الوضع في السودان وتتفاوض مع الطرفين، لأنه مع وجود حرب أهلية فإن الشعب كله يكون خاسرًا، مشيرة إلى أن ثروات السوادنيين لو استخدمت بشكل صحيح ستجعل الشعب كله يعيش حياة فيها رفاهية.

مصلحة الشعب أن يكون راضيًا عن قيادته

وتابع، أن مصلحة الشعب أن يكون راضيًا عن قيادته، وإذا كان هناك قيادتين فإن الجميع يكون خاسرًا متمنية أن يستجيبوا لصوت العقل.

وأشارت إلى أن الدعوات لانعقاد الجامعة العربية، لأن يكون هناك تحرك لأنه حتى الآن لا يوجد صوت للجامعة العربية.

السودان مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي تتفاوض مع الطرفين فريدة الشوباشي

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