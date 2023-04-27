بسبب التحذيرات من الكوليرا.. زيادة الدعم للحجر الصحى بمعبر "أرقين"

كشف عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، تطورات الأوضاع في معبر "أرقين" البري، مؤكدًا أن المعبر يمثل أهم المعابر التي تربط الحدود بين مصر والسودان، وتصل نسبة العبور منه 90% من المصريين والأجانب والسودانيين الذين يحملون التأشيرات.

حالة استنفار بين كل الأجهزة المعنية بالمعبر لتقديم الدعم الكامل

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع "تغطية خاصة"، للقناة، أنه توجد حالة استنفار بين كل الأجهزة المعنية بالمعبر لتقديم الدعم الكامل، كما تم تقديم دعم جديد للحجر الصحي الموجود بالمعبر خوفًا من انتقال أي أوبئة خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار الكوليرا بالسودان لنقص المياه.

وأشار إلى أن العمل بالممر لا يتوقف على مدار الساعة، وتقديم الدعم اللوجيستي أزداد خلال الساعات الأخيرة، من زيادة عدد سيارات الإسعاف والهلال الأحمر، كما تمت زيادة عدد الكوادر البشرية للعمل بالمعبر بسبب حالة الإرهاق التي تعرضوا لها بسبب حالة التكدس من الجانب السوداني.