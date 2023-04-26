الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواطنة عائدة من السودان: "مريت بأوقات صعبة.. ومش مصدقة إنى رجعت مصر"

جريدة الدستور

التقت عدسة قناة "dmc"، بعدد من المواطنين العائدين من السودان، على متن طائرة عسكرية وصلت مساء اليوم لقاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

وكشفت إحدى المواطنات المصريات، عن معاناتها  بالسودان، مؤكدة أنها عاشت 10 أيام من الرعب والخوف وعندما سمعت عن بيان السفارة المصرية حول إجلاء المصريين تواصلت معهم وكانت تتابع الصفحة الرسمية باستمرار.

السفارة مهتمة بإجلاء كل المصريين

وأشارت إلى أن السفارة مهتمة بإجلاء كل المصريين، وكانت هناك أرقام مخصصة للتواصل ويردون عليها باستمرار، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالوصول لأرض مصر، موضحة أنها لا تصدق حتى الآن أنها عادت لمصر، وأن المصريين بالسودان عندما شاهدوا الطائرات استقبلوها بالتصفيق الحار.

السودان الوصول لأرض مصر الطائرات السلطات المصرية إجلائهم السفارة المصرية

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