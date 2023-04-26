الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤولون أمريكيون: إرسال وفد قنصلى إلى بورتسودان لإجلاء رعايانا

العائدين من السودان
العائدين من السودان

نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، أنه سيتم إرسال وفد قنصلي لبورتسودان من إجلاء الأمريكيين، حيث إن الوفد الذي سيتم إرساله إلى بورتسودان موجود في جيبوتي الآن.

وقال مسؤول بالبنتاجون إنه سيتم إرسال سفينة إمداد إضافية لدعم قواتنا قرب السودان، لافتًا إلى أن الوفد الذي سيرسل إلى بورتسودان سيؤدي مهمة شبيهة بالإجلاء من كابل.

جاء ذلك في ظل اشتباكات حادة تشهدها السودان بين الجيش السوداني وقواته برعاية الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، حيث استيقظت السودان السبت الماضي على اشتباكات حادة بين الطرفين بسبب الخلافات حول الاتفاق السياسي الإطاري في البلاد.

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