الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أهمها الغذاء والدواء.. مساعدات إنسانية عربية وأممية لـ"السودان"

السودان
السودان

منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في السودان زادت أعداد الحالات الإنسانية التي تحتاج لمساعدات عاجلة، حيث أكدت جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أن وقف إطلاق النار بات أمرًا ضروريا مع وصول الاحتياجات الإنسانية في السودان لمستوى غير مسبوق، مشيرة إلى احتياج ما يقرب من 16 مليون شخص - ثلث عدد سكان السودان - إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وذلك مع معاناة 4 ملايين طفل وامرأة حامل من سوء التغذية.

مصر تحتضن الجميع

من جانبها، استقبلت مصر آلاف السودانين عبر معبر أرقين، حيث تصل على مدار اليوم عشرات الحافلات التي تقل مواطنين سودانيين وجنسيات أخرى، بالإضافة إلى الطلاب المصريين، حيث أشاد المواطنون السودانيون بالتسهيلات الحكومية المصرية لعبورهم من معبر أرقين البري، وأقام "الهلال الأحمر المصري" مركزًا إغاثيا إنسانيا بجانب معبر أرقين الحدودي، ويوفر وجبات الطعام والأدوية اللازمة للعائدين من السودان، كما أكدت وزارة النقل أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أرسل حافلات لنقل العائدين من السودان إلى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

الإمارات تتعهد بتقديم 50 مليون دولار

في السياق ذاته، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعهدها بتقديم مساعدات إنسانية طارئة للسودان بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

وأكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي أن في السودان لا يوجد انتصار عسكري فالمدنيون فقط من يدفعون ثمن الاقتتال، مشددة على أهمية الاستقرار في السودان الذي لن يتحقق من خلال العنف، مؤكدة أن بلادها تتخذ خطوات ملموسة للمساعدة في تخفيف الأوضاع الإنسانية الحرجة في السودان.

قطر تقدم 28 طن مواد غذائية

كما قدمت دولة قطر مساعدات غذائية عاجلة للمرضى وفرق الطوارئ والكوادر الطبية في السودان، حيث أعلنت مؤسسة قطر الخيرية تقديم مساعدات وصلت إلى 28 طن من المواد الغذائية للمستشفيات بالخرطوم والتي تعاني بشدة من نقص الغذاء بسبب الاشتباكات المسلحة.

وقدمت المؤسسة بالتعاون مع المسئولين في وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني في السودان عشرات الآلاف من الوجبات الجاهزة.

جهود الأمم المتحدة

في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أن فريقها القيادي سيبقى في السودان للإشراف على العمل الإنساني، حيث حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من نقص الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء.

وأضاف ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الشعب السوداني يمر بأوضاع إنسانية شديدة الصعوبة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع شركائها لتقديم المساعدة موضحًا أن شبكات المجتمع المدني تستجيب للاحتياجات الأكثر الحاحًا وأبرزها المساعدة الطبية والغذاء والماء.

يذكر أن جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، قد شددت على ضرورة وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية في السودان، بلغت مستوى غير مسبوق حتى قبل اندلاع القتال في السودان، مضيفة أن نحو 15.8 مليون شخص سوداني يحتاج لمساعدات عاجلة.

الإشتباكات المسلحة السودان الحالات الإنسانية وقف إطلاق النار الاحتياجات الانسانية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

رئيس كوريا الجنوبية يهدد جارته الشمالية بالنووى الأمريكى

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

بريطانيا تعلن إجلاء 536 شخصا من السودان

مستخدمو السوشيال ميديا عن الأفروسترينك: لازم كل مصرى يعمل فيديو عن تاريخنا

أهمها الغذاء والدواء.. مساعدات إنسانية عربية وأممية لـ"السودان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى