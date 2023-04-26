الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يتعادل مع وست هام في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع مضيفه وست هام يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

 

وهيمن ليفربول على الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة ولكن الأداء الهجومي جاء متوسطًا لكلا الفريقين ولم يهدد كلاهما المرمى كثيرًا على مدار الشوط.

 

وضغط ليفربول على دفاعات وست هام لتسجيل هدف التقدم مبكرًا وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب بالتسجيل، فيما اعتمد فريق وست هام على الانطلاقات من الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل هدف مباغت.

 

وسجل لوكاس باكيتا، هدف التقدم لوست هام في الدقيقة 12 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سبقها تمريرة مايكل أنطونيو، وسكنت الكرة الشباك على يمين الحارس أليسون.


وكثف لاعبو ليفربول محاولاتهم الهجومية في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التعادل، وسجله كودي جاكبو في الدقيقة 18 بصناعة ألكساندر أرنولد.


واستمرت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية من عمر المباراة.

 

وخرجت أغلب المحاولات الهجومية لفريق ليفربول خارج الملعب، إذ سددوا 4 كرات خارج الملعب واعترض الدفاع 4 أخرى.


وسدد لاعبو وست هام كرة واحدة على المرمى من محاولتين وخرجت الثانية من الملعب، مقابل تسديدة من 9 محاولات لليفربول، وخرجت 4 من الملعب واعترض الدفاع مثلها.

 

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق وست هام.

 


 

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