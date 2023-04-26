من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

حافظوا على السيسى يا مصريين.. أمنحوه الوقت ليحقق أحلامكم.. لا تجعلوا غربان الفضائيات تنعق وثعالب الروايات تعبث.. بلدكم علي طريق الرخاء.

صيحة الرئيس المصري تحرم لصوص الغرب من إستحلال كنوز أفريقيا.. وتفوت الفرصة علي عصابات استعبدت الأفارقة سنون طوال.

إن الله سبحانه يعلم كم كان يعانى الشعب المصري، فى الماضي تنهب خيراته وتسخر امكانياته لخدمة بعض الأشخاص، على حساب الشعب المصرى والاستيلاء على حقوقه فبعث لمصر أحد جنوده المخلصين الذي شمر عن ساعديه ليتدفق الدم الحر، فى شرايين المصريين ليصنع معهم معجزة تاريخية فى التنمية فى مختلف المجالات والقيادات التاريخية تعتبر استثناء على مر التاريخ .

فكما هيأ الله للإمارات، قائداً فذاً ومخلصاً “الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه”، أسس دولة من عدم وبنى حضارة بالهمم وأصبحت بفضل الله دولة لها مكانة مميزة بين الأمم كذلك هيأ الله لمصر قائداً وضع روحه على كفه فى ٣٠ يونيو ليعيد بناء أمجاد الشعب المصري، ويوظف ثرواته للارتقاء بمعيشته ويحيي أمناً فى وطنه ليضيف للحضارة المصرية العظيمة بعداً جديداً يصنع حضارة فى ملحمة تاريخية مع الشعب المصري.

ومن هنا أطالب الشعب المصري الواعي المدرك لمتطلبات المرحلة القادمة، لبناء المستقبل المحافظة على قيادته المخلصة عبد الفتاح السيسي، فلن تتكرر قيادة أخرى لقد خبر الشعب المصري أكثر من ثمانون عاما عاش فيها تجارب مأساوية مريرة فبعث الله له عبداً من عباده لينقذه من عدم المبالاة.

ايضا ليشد من عزيمة المواطن من اجل رفعة الوطن توفرت في قيادته العزيمة التي لا تعرف التردد والإيمان الذى لايضعف عند التحدى واخلاص نادر للوطن والشعب إذا كان الله انعم على مصر قائداً فذاً متفانياً فى سبيل مستقبله يقود الشعب والوطن إلى غد مشرق حاملاً راية المجد والعزة لمصر قفوا معه بكل اصرار ولاتجعلوا الغربان تنعق فى الفضائيات والثعالب تعبث بالروايات والإشاعات لأن أعداء مصر، لا يريدون لكم النجاح والتقدم.

لان تطور مصر الاقتصادي وانتشار قدراتها فى القارة الأفريقية والصحوة التي ينادى بها الرئيس السيسي من أجل بناء مستقبل باهر لأفريقيا يضيع على اللصوص والعصابات التي تحكم الدول الغربية التي احتلت أفريقيا فى الماضي ونهبت ثرواتها واستعبدت شعوبها واسترقتهم ليبيعونهم فى أسواق امريكا والغرب قتلوا فيهم إنسانيتهم ووظفوهم عبيدا فى خدمة الأسياد أمريكا والغرب.

فان صيحة السيسي، ستحرمهم من إستحلال كنوز أفريقيا فليدرك المصريون أن مستقبلهم مرتبط بقيادة مخلصة امينة على ثرواتهم قادرة لتحقيق أحلامهم فحافظوا على راية التقدم والتطور ولاتتنازلوا لتسليمها لغيره وامنحوه الوقت الزمني الذين يستكمل فيه أحلامكم ويرتقي بدولتك ويعيد أمجاد تاريخكم العريق.

* مفكر وكاتب امارتي.. شغل عدة مناصب مهمة.. منها: مدير ديوان رئيس دولة الإمارات السابق.. وأحد تلاميذ حكيم العرب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد آل نهيان.