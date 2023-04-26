الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا فى الشوط الأول بهدف سيف الجزيرى

تقدم الزمالك على ضيفه سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض الزمالك استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما كان الطرف الأفضل على مستوى المحاولات الهجومية، بينما اعتمد فريق سيراميكا كليوباترا على تأمين مناطقه الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة السريعة.

وهدد لاعبو الزمالك مرمى سيراميكا كليوباترا بأكثر من فرصة في الدقائق الأولى من المباراة لتسجيل هدف التقدم، وكاد محمود حمدي الونش، أن يضيفه بضربة رأسية أبعدها الحارس محمد بسام.

واعتمد الزمالك على الكرات العرضية لاختراق دفاعات سيراميكا، وتسجيل الهدف الأول.

وسجل سيف الدين الجزيري، الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 11 من كرة عرضية لعبها أحمد سيد زيزو، من الجانب الأيمن وحولها الجزيري برأسه على يسار الحارس في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، فيما انطلق فريق سيراميكا كليوباترا؛ لمحاولة تسجيل هدف التعادل والعودة للمباراة مبكرًا.

واستمر ضغط الزمالك ومحاولاته لتسجيل الهدف الثاني من أجل تأمين انتصاره.