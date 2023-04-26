الأربعاء 26 أبريل 2023
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عالم

"الخارجية": إجلاء 2679 مصريًا من السودان حتى الآن

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطنًا مصريًا، اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه تم إجلاء 443 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الإجلاء البري و697 مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ 7 رحلات، عبر المجهود الجوي في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحًا وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطنًا حتى الآن.

السودان مصر عملية الإجلاء الخارجية أحمد أبو زيد

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