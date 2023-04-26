الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين": مشاركة القوى الوطنية في الحوار الوطني لحظة فارقة

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي والمقترح انطلاق أولى جلساته الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 يأتي في توقيت بالغ الأهمية تتطلع فيه مصر لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن حالة الزخم التي تحيط بهذا الحوار تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهميته الشديدة في بحث هموم وقضايا الوطن والمواطن.

أضاف أبو العطا، في بيان الأربعاء، أن محاور الحوار الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤكد للجميع أنه حوار شامل ويهم ملايين المصريين، مؤكدًا أن الحوار الوطني خلق بدوره تفاعلا وحراكًا سياسيًا بين جميع الأطياف والتيارات السياسية في مصر، داعيًا جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفتح الأفق للتوافق السياسي من أجل الوصول إلى حوار فاعل وبناء يحقق غايات وطموحات الشعب المصري.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن قادة الحوار الوطني حريصون على تمثيل ومشاركة جميع الأحزاب السياسية ودعوة الأطياف كافة دون إقصاء أحد، علاوة على اتخاذ كافة الأدوات اللازمة لخلق مناخ إيجابي للحوار، واستيعاب جميع الآراء من أجل المصلحة العليا للوطن والخروج بتوصيات فاعلة تخدم المجتمع.

وأكد أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في ظل ظروف بالغة الصعوبة تحيط بالمنطقة برمتها، إثر الاشتباكات في السودان تكشف أهمية الحوار الوطني، وأهمية التعويل عليه من جانب كل القوى الوطنية والسياسية في الوطن، حيث أن الحوار الوطني يعد مخرجا حقيقيا من شتى الأزمات والتحديات وتحت عين ونظر الدولة دون مزايدات أو أكاذيب أو خداع.

ولفت إلى أن الحوار الوطني يشكل الطريق نحو المستقبل، لأنه سيفتح نقاشا وطنيا عاما في مختلف القضايا المهمة والحساسة من أجل الوطن، لأن الدولة المصرية تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة والعالم كله كذلك، وبالخصوص في الشأن الاقتصادي بعد ارتفاع معدل التضخم العالمي والحوار الوطني قادر على وضع حد لكل هذه التساؤلات.

ونوه بأن انعقاد الحوار الوطني، لا سيما في ظل التحديات والأزمات الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، يؤكد حيوية الحوار الوطني وجديته وتعلق الجميع به ورهان على متابعة توصياته، مشددًا على أهمية الحوار الوطني لأن القيادة السياسية هى من وجهت به، وتتابع مخرجاته وتوصياته وتستجيب لها، الأمر الذي يعطي زخما لتنفيذ الصادر عنه لصالح المجتمع برمته.

ارتفاع معدل التضخم الحوار الوطنى القوى الوطنية المستشار حسين أبو العطا بناء الجمهورية الجديدة بدء جلسات الحوار جلسات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بايدن قد يستمر!

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

أهالى «دراو» يضيّفون السودانيين الفارين من الحرب: «رزقنا نقسمه»

مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى