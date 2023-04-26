الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة: مهرجان الهجن أحدث حالة من البهجة بشوارع العريش (صور)

افتتاح المهرجان العربي
افتتاح المهرجان العربي للهجن بنادى الهجن

شهدت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الأربعاء، انطلاق فعاليات المهرجان العربي للهجن بنادى الهجن الرياضى بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ولفيف من المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من النواب.

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وأعربت وزيرة الثقافة عن امتنانها بحجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتضيء سماء محافظة سيناء في مختلف مجالات الحياة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا، فضلًا عن مساعيها المضنية الناجحة في بتر أذرع الإرهاب اللعين، وتحقيق الأمن والأمان لأهالينا على أرض سيناء، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على أهمية استثمار هذه الجهود إزاء تعظيم الدور البناء للثقافة لمواجهة التعصب والحفاظ على الهوية، وبناء شخصية الأجيال الجديدة من أبناء هذه المحافظة العريقة، وخلق مبدعين فى كافة المجالات الفكرية والفنية المتنوعة، إلى جانب حفظ وصون مفردات التراث والهوية السيناوية.

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مشيرة إلى أن مهرجان الهجن والفاعليات الفنية والمعارض التي أقيمت على هامشه احتفاءً بأعياد تحرير سيناء، أحدثت حالة من البهجة والحراك الجماهيري، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على شوارع مدينة العريش.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية المشاركة في الاحتفاء بأعياد تحرير سيناء هذه الأرض الغالية على الوطن، وقدم التحية لأرواح شهداء الواجب من ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مثمنًا دور الجيش والشرطة إزاء الحرب ضد الإرهاب، وكذلك الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة للوطن في ظل تحديات مجابهة الإرهاب، مشيدًا بجهود الوزراء الحضور في تقديم الخدمات التنموية المتعددة لأهالي سيناء بمختلف المجالات، مؤكدًا استمرارية هذا الاهتمام واستدامته.

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وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن سباق الهجن يُمثل مجموعة من رسائل الأمن والسلام والأمان تعيشها المحافظة بعد جهود مضنية من الدولة المصرية في محاربة الإرهاب اللعين، معربًا عن سعادته باستئناف الأنشطة والفعاليات ومنها سباق الهجن الذي يمثل أهم الرياضات التراثية، مشيدًا بجهود الدولة المصرية إزاء الاهتمام بكل ما من شأنه تقديم أشكال الدعم والخدمات لتنمية سيناء.

أشار الشيخ عيد حمدان، إلى أهمية سباق الهجن لدى أهل القبائل عبر التاريخ، مشيرًا إلى أنه يمثل تراثًا يحظى باحترام كبير لدى الآباء والأجداد، و له مردود إيجابي كبير على الصعيدين المعنوي والمادي.

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تضمنت فعاليات مهرجان الهجن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدد من الأمسيات والعروض الفنية المتنوعة، حيث تُشارك فيه "فرقة شمال سيناء التلقائية وفرقة العريش للفنون الشعبية"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات، ابتهاجًا بأعياد تحرير الأرض الغالية، كما تضمنت فعاليات السباق مجموعة من العروض الفنية التراثية للإبل تجسد عددًا من سمات التراث السيناوى لقبائل البادية بسيناء، إضافة إلى سباق الهجن التي تم تنظيمها وفقًا لمجموعات وأعمار سنية متفاوتة.

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كما تفقد الوزراء عددًا من المعارض التراثية، أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، وتشمل عددًا من مشغولات الحرف اليدوية والتقليدية تجسد التراث السيناوي.

محافظة شمال سيناء الدكتورة نيفين الكيلاني المهرجان العربي للهجن الدكتورة نيفين القباج الدكتور أشرف صبحي

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