"التبادل التجاري والاستثمارات".. كيف لعبا دورا مهما في قوة العلاقات المصرية اليمنية؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

ولم تكن العلاقات المصرية اليمنية قوية على المستوى السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب الاقتصادي، حيث إن التبادل التجاري بين البلدين يحظى باهتمام كبير ما أدى إلى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، كما تعتبر مصر من أهم الأسواق لوجهة الصادرات اليمنية، حيث أنها تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية .

سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر واليمن فى الـ 8 شهور الأولى من العام 2021 نحو 267.268 مليون منها صادرات مصرية بـ 235.374 مليون وواردات بـ 31.894 مليون دولار، تلتها سوريا بعد ذلك وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين فى تلك الفترة السابقة نحو 261.715 مليون منها واردات مصرية بقيمة 45.537 مليون وصادرات بقيمة 216.178 مليون.

ومن أهم الصادرات المصرية إلى اليمن : الملابس ،الأجهزة الكهربائية ،المواد الغذائية ،العطور ،الأدوية، مستحضرات، أصناف صيدلية، سكر بنجر مكرر وألواح حديد مسحوبة على الساخن فى رولات حلوى سكرية.

بينما من أهم الواردات اليمنية إلى مصر: بعض السلع الزراعية كالقمح والذرة بالإضافة إلى الأسمدة والبن والشاى .

وفيما يخص جانب الاستثمارات اليمنية فى مصر، أكدت عدد من البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار أن حجمها يصل لـ 71 مليون جنيه تقريبًا .

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات فإن هناك عدد من اليمنيين اتجهوا إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري، حيث شهدت الاستثمارات اليمنية في مصر خلال السنوات الـ4 الماضية (2015 – 2019 )، نموًا كبيرًا، وشملت قطاعات عديدة، منها الصناعات الغذائية ،المشروبات، الصناعات البلاستيكية، وقطاع العقارات.

كما امتدت الاستثمارات في السنوات الأخيرة إلى قطاعات البترول والحفّارات، حيث باتت بعض الشركات اليمنية من كبريات الشركات في مصر والشرق الأوسط، خصوصًا شركات صناعة الأواني الزجاجية، صناعة السمن ،الصابون، الألومنيوم.