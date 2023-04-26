مصرع شاب في حادث تصادم بطريق "الفيوم ـ الإسكندرية" الصحراوي

لقي شاب مصرعه يُدعى "ياسر سيد حجازى" في العقد الثالث من العمر ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم منطقة دار الرماد ويعمل تبَّاعاً علي سيارة نقل بمقطورة، وذلك إثر اصطدامه بسيارة تريلا، أثناء نزوله من السيارة التي يعمل عليها لإحضار الماء ورش بعض المياه على جسده بسبب ارتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى مصرعه.

وسادت حالة من الحزن والسواد سيطرت على أهالي منطقة دار الرماد عند وصول خبر وفاة خيرة شبابها إثر حادث مروَّع.

وقال أحمد ناجي أحد أصدقائه، إن الخير نزل علينا كالصاعقة، حيث كان معه منذ يومين لقضاء إجازة العيد، ثم سافر لعمله.

وأضاف ناصر ربيع، أحد جيرانه، أن المتوفى عريس منذ 4 شهور وزوجته حامل، والده ووالدته مسافرين لأداء عمرة شهر رمضان فى المملكة العربية السعودية حالياً ربنا يصبرهم ويبرد قلبهم .

وجرى نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى، أم المصريين، تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان إلى أسرته.