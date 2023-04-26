الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط 13 محاولة تهرب جمركي لطبنجة وطائرة لاسلكية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنجة وطائرة لاسلكية و3 تلسكوبات وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأقراص المخدرة وأجهزة إطفاء الحريق.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب والواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 13 راكب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية وبتفتيشهم تبين وجود 1 طبنجة و1 طائرة لاسلكية و5 خناجر و202 قطعة غيار لبنادق ضغط الهواء و3 تلسكوب يمكن تركيبه علي الأسلحة النارية و3 هواتف آيفون و6 سماعات بلوتوث و400 قرص من عقار السولبادين المخدر و1290 قطعة مستلزمات طب وجراحة الأسنان و475 قطعة خاصة بأجهزة إطفاء الحرائق مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و275 ألفا و563 جنيها.  

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 13 محضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

الإدارة العامة الإدارة العا أقراص المخدرة الأسلحة والذخائر الأسلحة البيضاء الجمركية التعريف التصدير المركز المخا

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