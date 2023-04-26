الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح وذخائر نارية بمدينة نصر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاءالدين، متهم بحيازة سلاح ناري ودخائر نارية في مدنية نصر، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ألف جنيه.

أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، كشف بأنه بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر "خمسة طلقات" مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.

وجاء فى أقوال معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بالتحقيقات، بأنه ونفاذًا للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح ناری غیر مششخن افرد خرطوش، وكذا خمس "طلقات خرطوش"، وبمواجهته بهم أقر بإحرازها بغير ترخيص.

محكمة جنايات القاهرة المتهم الجنايات سلاحا ناريا

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