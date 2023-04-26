الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد البلشى: تحسين أجور الصحفيين وزيادة البدل سنويًا ضمن مقترحاتنا للحوار الوطنى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بعض المقترحات التي وصلت من أعضاء الجمعية العمومية بشأن الحوار الوطني، طالبت بتحسين أجور الصحفيين وتفعيل قوانين إلزام المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وتوفير البدل في نفس توقيته للصحف القومية وتوفير زيادة سنوية ثابتة تتناسب مع معدلات التضخم منعًا لاستخدامه كرشوة انتخابية.

وأضاف: "كذلك وصلت مطالب لها علاقة بالقيادات الصحفية وضرورة عدم استمرارها أكثر من عامين في نفس الموقع بالصحف القومية".

ونوه: "أيضًا وضع المؤسسات الصحفية القومية بالخضوع لقانون الخدمة المدنية، واقتراحات بزيادة موارد النقابة ومساعدة المؤسسات الصحفية للحصول على نسبة من محركات البحث".

وأشار: "أيضًا وصلت تصورات لملف المهنة ومنها الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب وتيسير الوصول للمتلقي، وأيضًا مقترح بتحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية ومقاضاة منتحلي الصفة وإلزام النقابة بتطوير ملف التدريب".

 

وبدأت منذ قليل فعاليات جلسة مناقشة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء الجمعية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، وذلك اليوم الأربعاء.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.
ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية: 
أولًا: محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسسات وممارسةً مهنيةً ونقابةً.
ثانيًا: محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.
ثالثًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.
رابعًا: محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.

خالد البلشي نقيب الصحفيين الجمعية العمومية المؤسسات قوانين

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

حبس المتهم بضرب والدته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

الصحة السودانية: ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات لـ512 شخصًا

"قطاع الأعمال": القطاع الخاص شريك في خطة تطوير قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة

"التعليم العالى": إدراج 49 مؤسسة تعليمية و11 بحثية فى تصنيف سيماجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى