محافظ الفيوم: إزالة 65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

محافظ الفيوم: إزالة 65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، على إجمالي مساحة 24 قيراطاً و18 سهماً بمختلف أنحاء المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الفطر المبارك من إزالة عدد 15 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 13 قيراطاً و6 أسهم، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بإزالة 8 حالات تعدٍ تم رصدها خلال فترة العيد بإجمالي مساحة 7 قراريط و22 سهماً.
وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، قد قامت بإزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على إجمالي مساحة 14 قيراطاً و12 سهماً، إضافة إلى 120 متر مربع، وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية من إزالة عدد 17 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة 3 حالات تعدٍ داخل وخارج الحيز العمراني، على إجمالي مساحة 330 متراً، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق، تم إزالة 7 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 487 متراً.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدي الحازم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.