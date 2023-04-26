الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدى على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص وخاصة أيام الإجازات والأعياد.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان دورية على مدار اليوم وخاصه في ايام اجازه عيد الفطر المبارك لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

ومن جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتشكيل لجان لرصد ومنع التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بالمراكز والمدن خلال إجازة عيدا الفطر المبارك قامت اللجان برصد 16 حالة تعد على مساحة 9 قيراط و 2 سهم بمراكز ومدن ( الزقازيق - بلبيس - أبو كبير – الحسينية - الصالحية الجديدة - القنايات – أولاد صقر – صان الحجر منهم  حالتين على مساحة قيراط و 23 سهما بناحية سراج الدين بمركز بلبيس وحالة تعدي علي مساحه 10 أسهم بمركز أبو كبير وحالة تعد على مساحة قيراط و 2 سهم بمدينة الصالحية الجديدة وحالة تعدي علي مساحة 8 أسهم بمدينة القنايات وحالة تعد علي مساحة 12 سهم بمدينة صان الحجر وحالة تعد على مساحة 10 أسهم بمدينة أبو كبير وحالتين تعدي على مساحة قيراط و 6 اسهم بقرية الصوفية بأولاد صقر و3 حالات تعد على مساحة قيراط و13 سهما بمركز الزقازيق بالإضافة لرصد وإزالة 4 حالات تعد على مساحة قيراط و 12 سهما بمركز الحسينية .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد ورفع الأنقاض الناتجة عن الهدم وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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