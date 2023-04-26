الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أستاذ بآثار القاهرة: ما يحدث مع تاريخ مصر لا يمكن أن يمر مرور الكرام

حركة الافروسنتريك
حركة الافروسنتريك

قال الدكتور أحمد محمود أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن حركة الأفروسنتريك بدأت في أمريكا سنة 1928، وهي حركة عنصرية عالمية تعمل على التعصب العرقي مع العرق الإفريقي وخاصة اللون الأسود وهدفها هو القضاء على العرق الأبيض في إفريقيا، ونسب تاريخ مصر العريق إلى تاريخ الأفارقة وأن المصريون القدامي ليس من بنوا الحضارة المصرية القديمة بل الأفارقة.

وأضاف الدكتور محمود في تصريحات خاصة، أن ما يحدث مع تاريخ مصر لا يمكن أن يمر مرور الكرام ولكن لابد أن يكون هناك رد صارم من الجهات المختصة بالأمر كي لا يكون تاريخ وعظمة مصر والفراعنة أمر سهل يمكن السطو عليه، مشيرا إلى أن مزاعم الأفروسنتريك بأن الملكة كليوباترا سوداء البشرة غير صحيح حيث أن الملكة كليوباترا بيضاء اللون وان الحضارة الفرعونية أصولها مصرية وليس أفريقية كما يدعون.

وأوضح الدكتور أحمد محمود  أن حركة الأفروسنتريك منذ العشرينات وثلاثينات القرن الماضي سنة 1928، وانتشرت على نطاق واسع في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، وهي حركة تقوم على التعصب العرقي للجنس الزنجي أصحاب البشرة السوداء.

وتهدف الحركة إلى القضاء على الجنس الأبيض في أفريقيا الشمالية والجنوبية وخصوصا الأمازيغ والناطقين بالعربية والأوروبيون في أفريقيا الجنوبية، فضلا عن الترويج لمقولة أن الحضارة المصرية القديمة والحضارة المغربية والقرطاجية هى حضارات زنجية.

وفي سياق آخر كان قد حذر الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الأثار، من بعض الخونة في الداخل الذين يقفون وراء جماعات الأفروسنتريك التي تدعي أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية، مشدد على ضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم وقوى لمواجهة هؤلاء المنحرفين.

وأكد أن جماعات الأفروسنتريك تشكل خطرا كبيرا على دول شمال إفريقيا، موضحا أن هؤلاء الجماعات تعمل وفق أجندات وتمول من جهات أجنبية.

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