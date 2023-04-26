الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج" تشارك فى افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح سباق الهجن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي يستمر على مدار يومين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسيد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورموز ومشايخ سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

ويعد سباق الهجن واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وتفقدت القباج مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتي "أنت الأغلى وساند".

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر شهداء بئر العبد خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء، حيث استمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم.

كما التقت السيدات العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.

والتقت أيضًا وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما حرصت على لقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري في المحافظة، مشيدة بما يقدمه متطوعو الهلال الأحمر المصري في كل المواقع.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الاجتماعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعياد تحرير سيناء

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