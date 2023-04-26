الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائي إماراتي لتحكيم مباريات الدور النهائي من كأس مصر لرجال الطائرة

حكام قمة الطائرة
حكام قمة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر عن تعيين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباريات الدور النهائي من بطولة كأس مصر للرجال بين الأهلي والزمالك، للموسم الرياضي 2023/2022.

ووصل طاقم التحكيم، منذ قليل، إلى القاهرة، وذلك لإدارة مباريات النهائي التي ستنطلق غدًا الخميس، ويضم الطاقم الثنائي الإماراتي الحكم العالمي حامد الروسي، والحكم الدولي محمد الدولا.

ويعتبر ثنائي الحكام الإماراتي الذين سيديرون مباريات نهائي البطولة من أكفأ وأقوى الحكام العرب والعالميين حيث إنهم قاموا بتحكيم مباريات النهائي في بطولات العالم وفي الأولمبياد.

ويلتقي الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم 27 إبريل الجاري، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة، حيث تقام البطولة بنظام البلاي أوف.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس الموافق 27 إبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الجمعة الموافق 28 إبريل في الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية .

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 إبريل المقبل.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 فى إطار ثان جولات بلاى أوف نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023  على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول ب البلاى أوف بنتيجة 3/1 على نفس الصالة.

وبذلك حافظ فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على اللقب للموسم الثانى على التوالى.
وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش.
فيما تنطلق مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة اليوم الاربعاء.

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