الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التأمين الصحي بسوهاج: إجراء 1985 عملية جراحية و229 قسطرة خلال 3 أشهر

التأمين الصحي
التأمين الصحي

قال مدير عام التأمين الصحي بسوهاج الدكتور محمد حسن ياسين، إنه تم إجراء 1985 عملية جراحية ما بين متقدمة وكبرى، و229 عملية قسطرة قلب، و205 حالات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس لعام 2023.

وأضاف ياسين في تصريح اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، منوهًا بأن فرع الهيئة شهد العديد من الإنجازات خلال الآونة الأخيرة ، وأهمها إنشاء قسم جراحة الأورام وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالقسم، وافتتاح خدمة الأشعة التداخلية وبدء العمل به.

وأوضح أن الهيئة قامت بالبدء في تقديم خدمة الأشعة المقطعية على القلب، وإنشاء لجان ذوي الهمم، وإنشاء مركز نفسي ومركز تكامل حسي وتدخل مبكر لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان، وإنشاء مركز سمعيات ومتابعة ما بعد زراعة القوقعة، وإنشاء مركز التخاطب الرئيسي لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان.

وأشار ياسين إلى إنشاء مركز علاج طبيعي للأطفال، فضلًا عن قرب افتتاح مركز سكر وغدد صماء للكبار والأطفال، وإنشاء لجنة أورام الكبد، وإنشاء لجنة القولون التقرحي بالعيادة التخصصية، وإنشاء لجنة أورام الثدي، وهي الوحيدة على مستوى فرع التأمين الصحي بالصعيد.

وأكد استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية (مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية والأنيميا، والسمنة والتقزم، ومبادرة فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، ومبادرة صحة المرأة).

التأمين الصحي سوهاج عملية جراحية مستشفى الهلال للتأمين الصحي المبادرة الرئاسية التدخلات الطبية الحرجة الأشعة التداخلية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟