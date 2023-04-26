التأمين الصحي بسوهاج: إجراء 1985 عملية جراحية و229 قسطرة خلال 3 أشهر

قال مدير عام التأمين الصحي بسوهاج الدكتور محمد حسن ياسين، إنه تم إجراء 1985 عملية جراحية ما بين متقدمة وكبرى، و229 عملية قسطرة قلب، و205 حالات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس لعام 2023.

وأضاف ياسين في تصريح اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، منوهًا بأن فرع الهيئة شهد العديد من الإنجازات خلال الآونة الأخيرة ، وأهمها إنشاء قسم جراحة الأورام وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالقسم، وافتتاح خدمة الأشعة التداخلية وبدء العمل به.

وأوضح أن الهيئة قامت بالبدء في تقديم خدمة الأشعة المقطعية على القلب، وإنشاء لجان ذوي الهمم، وإنشاء مركز نفسي ومركز تكامل حسي وتدخل مبكر لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان، وإنشاء مركز سمعيات ومتابعة ما بعد زراعة القوقعة، وإنشاء مركز التخاطب الرئيسي لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان.

وأشار ياسين إلى إنشاء مركز علاج طبيعي للأطفال، فضلًا عن قرب افتتاح مركز سكر وغدد صماء للكبار والأطفال، وإنشاء لجنة أورام الكبد، وإنشاء لجنة القولون التقرحي بالعيادة التخصصية، وإنشاء لجنة أورام الثدي، وهي الوحيدة على مستوى فرع التأمين الصحي بالصعيد.

وأكد استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية (مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية والأنيميا، والسمنة والتقزم، ومبادرة فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، ومبادرة صحة المرأة).