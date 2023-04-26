البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة أولى تعاملاتها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك على تباين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بالسوق، مدفوعة باستمرار عمليات البيع الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما واصلت المؤشرات الثانوية صعودها الطفيف، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على أسهمٍ منتقاة بالسوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و129 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 36. 0%، بما يعادل 63.82 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17452.22 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 72. 0%، بما يعادل 21.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 3013.56 نقطة، ما ساهم في امتداد الصعود للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة بلغت 64. 0%، بما يعادل 28.9 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4578.64 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الملياري جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 455.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 72.5 ألف صفقة بيع وشراء.