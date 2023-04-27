الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك الكاثوليك يترأس رسامة مطران للإسماعيلية 11 مايو المقبل

كنيسة
كنيسة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر،  سيترأس مراسم السيامة الأسقفية للأب متى شفيق، مطرانًا على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، باسم الأنبا بولا.

يأتي ذلك، صباح الخميس 11 مايو الساعة 11 صباحًا، بكاتدرائية القديس مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بمشاركة أعضاء السينودس البطريركي المقدس.

- أبرز المعلومات عن الأب متى شفيق 


وولد الأب متى شفيق في 19 فبراير 1971 في محافظة أسيوط، حاصل على الجنسية المصرية والأسترالية، وفي عام 1993 حصل على  بكالوريوس خدمة اجتماعيّة من جامعة أسيوط، درس الفلسفة في إكليريكيّة القديس لاون بالمعادي، تمت سيامته كاهنًا في 27 يونيو 2002.

خدم الأب متى شفيق في العديد من الأماكن في الداخل والخارج إذ عُيّن كاهن لرعيّة السيدة العذراء بالنخيلة، أسيوط لمدة 3 أعوام، كما عُيّن كاهنا لرعيّة الأقباط الكاثوليك بملبورن في أستراليا لمدة 5 أعوام، وتولى شؤون رعيّة الأقباط الكاثوليك بسدني في أستراليا لمدة عام، إذ يجيد اللغة العربية والإنجليزية.

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