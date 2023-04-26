"الشعب الجمهوري" يكرم 350 من حفظة القرآن الكريم بقوص

واصلت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص، بمحافظة قنا، تكريم حفظة القرآن الكريم، في إطار المسابقات الرمضانية التي نفذها الحزب بالتعاون مع مكاتب تحفيظ القرآن بمختلف قرى المركز، وذلك برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، وإشراف علي عبدالقادر محمود أمين الحزب بمركز قوص، وحسن عبدين أمين التنظيم بقوص.

وصرح علي عبدالقادر محمود، أمين الحزب بمركز قوص، بأنه تم تكريم دفعة جديدة من حفظة القرآن الكريم وعددهم 350 حافظ وحافظة، وذلك في إطار تشجيع الدارسين بمكاتب تحفيظ القرآن على مواصلة التميز والتفوق لحفظ كتاب الله كاملًا، مشيرًا إلى أن الحزب بدأ في تكريم المتفوقين في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتتواصل في الأيام المقبلة حفلات التكريم للاحتفاء بأهل القرآن بكافة الوحدات القروية بمركز قوص.

شهد التكريم الشيخ عبدالرازق والشيخ محمود علي الله والشيخ بهاء فتحي والشيخ حساني عثمان والشيخ عبدالنبي، وأسر المكرمين من حفظة القرآن الكريم .